DÈS QUE POSSIBLE REJOIGNEZ LA ROUTE EN SURBRILLANCE CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE Toulouse

DÈS QUE POSSIBLE REJOIGNEZ LA ROUTE EN SURBRILLANCE

Tarif : 3 – 3 – 12 EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Rendez-vous au cœur du quartier Bellefontaine !

L’histoire d’une femme face aux médecins, à des symptômes incompréhensibles, à sa solitude. Les trois interprètes se partagent le jeu en scène et la manipulation d’illustrations aux rétroprojecteurs. Une écriture mêlant situations dramatiques, réalités biologiques et onirisme décalé. 3 .

CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE 1 Place Martin Luther King Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

English :

See you in the heart of the Bellefontaine district!

German :

Treffpunkt im Herzen des Viertels Bellefontaine!

Italiano :

Ci vediamo nel cuore del quartiere di Bellefontaine!

Espanol :

¡Nos vemos en el corazón del distrito de Bellefontaine!

