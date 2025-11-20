DÈS QUE POSSIBLE REJOIGNEZ LA ROUTE EN SURBRILLANCE CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE Toulouse
CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE 1 Place Martin Luther King Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 12 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-20 20:30:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Rendez-vous au cœur du quartier Bellefontaine !
L’histoire d’une femme face aux médecins, à des symptômes incompréhensibles, à sa solitude. Les trois interprètes se partagent le jeu en scène et la manipulation d’illustrations aux rétroprojecteurs. Une écriture mêlant situations dramatiques, réalités biologiques et onirisme décalé. 3 .
CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE 1 Place Martin Luther King Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie
English :
See you in the heart of the Bellefontaine district!
German :
Treffpunkt im Herzen des Viertels Bellefontaine!
Italiano :
Ci vediamo nel cuore del quartiere di Bellefontaine!
Espanol :
¡Nos vemos en el corazón del distrito de Bellefontaine!
