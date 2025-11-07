Des questions sur la création d’entreprise, venez rencontrer la BGE (créneaux de 30 minutes). Hérouville-Saint-Clair – Agence HEROUVILLE Hérouville-Saint-Clair

Des questions sur la création d’entreprise, venez rencontrer la BGE (créneaux de 30 minutes). Vendredi 7 novembre, 10h00 Hérouville-Saint-Clair – Agence HEROUVILLE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T10:00:00 – 2025-11-07T10:30:00

Fin : 2025-11-07T10:00:00 – 2025-11-07T10:30:00

Ce rdv est individuel, il vous permettra d’aborder l’avancée de votre idée de création d’entreprise, qu’elle soit au stade de la réflexion ou de démarches déjà initialisées. Attention, si l’immatriculation est faite, vous n’êtes plus concerné-e par ce rdv.

La BGE est installée dans le hall d’entrée, vous adresser à Erik Brussot directement. Veillez à respecter l’heure de votre convocation afin de ne pas décaler les autres rdvs

Ce rdv est individuel, il vous permettra d'aborder l'avancée de votre idée de création d'entreprise, qu'elle soit au stade de la réflexion ou de démarches déjà initialisées.