Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Des questions sur le tri des biodéchets La Gare Vertou

Des questions sur le tri des biodéchets La Gare Vertou

Des questions sur le tri des biodéchets La Gare Vertou vendredi 7 novembre 2025.

Des questions sur le tri des biodéchets Vendredi 7 novembre, 16h00 La Gare Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-07T16:00:00+01:00 – 2025-11-07T19:00:00+01:00
Fin : 2025-11-07T16:00:00+01:00 – 2025-11-07T19:00:00+01:00

Savez-vous où jeter un tube de dentifrice, une peau d’orange, un meuble ? Vous avez des questions pour le nouveau tri des biodéchets ? Les ambassadeurs sont là pour vous renseigner sur les bons gestes de tri, et vous donner des conseils pour réduire vos déchets. Tout cela a dégusté autour d’un apéro 0 déchet.

Organisé par la ville de Vertou, Nantes Métropole et l’association Trait d’union.

La Gare impasse de la gare 44120 vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Savez-vous où jeter un tube de dentifrice, une peau d’orange, un meuble ?

Ville de Vertou