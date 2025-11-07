Des questions sur le tri des biodéchets La Gare Vertou

Des questions sur le tri des biodéchets Vendredi 7 novembre, 16h00 La Gare Loire-Atlantique

Savez-vous où jeter un tube de dentifrice, une peau d’orange, un meuble ? Vous avez des questions pour le nouveau tri des biodéchets ? Les ambassadeurs sont là pour vous renseigner sur les bons gestes de tri, et vous donner des conseils pour réduire vos déchets. Tout cela a dégusté autour d’un apéro 0 déchet.

Organisé par la ville de Vertou, Nantes Métropole et l’association Trait d’union.

La Gare impasse de la gare 44120 vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire

