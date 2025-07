Des Racines & des Voix une exposition à voir et écouter Matignon

Matignon Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-12

2025-09-01

Dinan Agglomération lance « Des Racines & des Voix », une exposition authentique de portraits photographiques et de témoignages audios d’agriculteur.ice.s engagé.e.s sur le territoire. À travers cette exposition, découvrez les visages et témoignages de ceux qui façonnent notre paysage et nous nourrissent.

Ils se prénomment Katell, Benjamin, Emilie, Franck… et sont agriculteur.ice.s. Ils œuvrent pour une agriculture durable, destinée à la production d’une alimentation saine, respectueuse des sols, des ressources en eau et des paysages. Leur défi ? Concilier chaque jour un peu plus leurs objectifs de production avec les objectifs environnementaux propres au bassin versant de la baie de la Fresnaye ou au captage d’eau de la Ville Bézie.

Une expérience immersive et vivante grâce à des contenus originaux

« Des Racines & des Voix » est une exposition à voir mais aussi à écouter. En effet, les 15 portraits photos sont associés à 15 témoignages audios disponibles sur la plateforme Audioblog (ARTE Radio). .

Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne

