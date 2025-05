Des racines et des hommes salon pédagogique sur l’environnement – Harnes, 17 mai 2025 07:00, Harnes.

Pas-de-Calais

Des racines et des hommes salon pédagogique sur l’environnement rue des Fusillés Harnes Pas-de-Calais

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Trier, recycler, se nourrir, cultiver, fleurir… Rendez-vous les 17 et 18 mai à Harnes pour le salon !

Avec ses 6 villages thématiques répartis sur 10.000 m2, les visiteurs découvriront de nombreux stands et exposants.

Pour cette édition 2025, le plan du salon a intégralement été repensé ! L’espace dédié à la ferme est plus grand, avec de nombreuses activités. De plus, un manège ravira les plus petits, tout comme la présence de mascottes, les rallyes brouettes et tracteurs ainsi que les activités manuelles.

Les espaces de détente et de restauration permettront de passer un agréable moment, au cœur d’une parenthèse de nature en plein centre-ville. .

rue des Fusillés

Harnes 62440 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 42 79

English :

Sort, recycle, feed, grow, flower… See you on May 17 and 18 in Harnes for the ??? ??????? ???? ??????!

German :

Sortieren, recyceln, sich ernähren, anbauen, blühen… Wir sehen uns am 17. und 18. Mai in Harnes auf der Messe ??? ??????? ??? ??????!

Italiano :

Smistare, riciclare, nutrire, coltivare, fiorire… Ci vediamo il 17 e 18 maggio a Harnes per l’evento ??????? ???? ??????!

Espanol :

Clasificar, reciclar, alimentar, cultivar, florecer… Nos vemos los días 17 y 18 de mayo en Harnes, en ??????? ???? ??????!

L’événement Des racines et des hommes salon pédagogique sur l’environnement Harnes a été mis à jour le 2025-04-23 par Office de Tourisme de Lens-Liévin