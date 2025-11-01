Des Racines et des Verres Château d’Hurigny, 87 Rue des Verchères, 71870 Hurigny Hurigny

1 – 3 novembre 8 euros avec verre offert

Pendant trois jours, les visiteurs pourront découvrir une sélection de vins vivants et singuliers, fruits du travail de 28 vignerons engagés dans une démarche biologique ou en cours de conversion.

**Des Racines et des Verres**

**Événement incontournable** pour les amateurs de vins du mâconnais, le salon souffle sa 20ème bougie du **1er au 3 novembre** ! À l’occasion de cet anniversaire, il change de nom et devient “**Des Racines et des Verres**”, un clin d’œil à son enracinement dans le terroir local et à l’esprit de partage qui l’anime depuis deux décennies. Une nouvelle identité pour une édition qui mettra plus que jamais à l’honneur les vins de la région… et ceux qui les font vivre.

Pendant trois jours, les visiteurs pourront découvrir **une sélection de vins vivants et singuliers**, fruits du travail de **28 vignerons engagés dans une démarche biologique** ou en cours de conversion. Parmi eux, un nouveau venu rejoint l’aventure cette année : le **Domaine Gauthier Rémaque**. Ce sera l’occasion d’échanger avec les producteurs, de mieux comprendre leurs pratiques et d’explorer la richesse du vignoble mâconnais.Car du nord au sud, les sols, expositions et paysages varient fortement, offrant au Chardonnay, au Gamay ou au Pinot Noir des expressions uniques.

Cette **20e édition** promet de belles découvertes gustatives, avec la présence de **cinq domaines invités venus d’autres régions : le Champagne Fleury, le Domaine Lapilli (Auvergne), le Domaine de la Bonne Tonne (Beaujolais), le Domaine Robin Carrette (Loire) et la brasserie iséroise La Marmotte Masquée.** Côté plaisirs salés et sucrés, les visiteurs retrouveront **les Groseliers** avec leurs crêpes et tartines de fromage fort, un stand d’huîtres, **le Pain sur la Table** et ses pains de caractère, ainsi que le **food truck Tribu M** (présent le dimanche) proposant une offre végétarienne et carnivore.

En parallèle, un **stand de bijoux artisanaux** complètera le parcours pour les curieux en quête d’un souvenir local ou d’une création originale.

**Les Artisans Vignerons de Bourgogne du Sud :** _Bret Brothers & la Souffrandière, Céline & Laurent Tripoz, Domaine de Thalie, Domaine Nicolas Delfaud, Domaine des Crais, Domaine Pierre Vessigaud, Château de Lavernette, Domaine du Clos des Rocs, Domaine Robert-Denogent, Château des Rontets, Domaine du Clos Sauvage, Domaine Sainte-Barbe, Clos des Vignes du Maynes, Domaine Frantz Chagnoleau, Domaine Saumaize-Michelin, Domaine Giroux Yves et Fils, Dominique Cornin, Domaine Barraud Daniel & Julien, Domaine Guillemot Michel, Jacques Saumaize, Domaine Chardigny, Domaine Guillot-Broux, Domaine La Vigne-Mouton, Nicolas Maillet, Domaine de la Sarazinière, Thevenet Quintaine, Domaine Lassarat et Fils, Domaine Gauthier Rémaque._

Informations pratiques du Salon des Racines et des Verres

**Date :** Samedi 1er Novembre 2024 de 14h à 19h, Dimanche 2 Novembre de 10h à 18h, Lundi 3 Novembre de 10h à 16h (journée exclusivement réservée aux professionnels).

Lieu : Château d’Hurigny, 87 Rue des Verchères, 71870 Hurigny

Billetterie : 8€ avec verre offert à l’entrée

Début : 2025-11-01T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-03T16:00:00.000+01:00

