Des Récits Trémazan Route du Creach Landunvez
Des Récits Trémazan Route du Creach Landunvez jeudi 3 septembre 2026.
Landunvez
Des Récits Trémazan
Route du Creach Parking de la Route Touristique Landunvez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 11:00:00
fin : 2026-09-24 12:00:00
Date(s) :
2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24
Vivez une immersion à Trémazan du château à la cabane des douaniers, d’une histoire de pécheur à celle d’un sénateur, traversez les âges et découvrez de nombreuses personnes qui ont vécu dans ce quartier à travers leurs histoires.
Vivez un moment unique et chaleureux à la découverte du Pays d’Iroise !
Rendez-vous chaque jeudi des mois de Juin, Juillet, Août et Septembre.
À qui s’adresse cette expérience ?
– À toutes celles et ceux qui aiment explorer, qu’ils soient locaux ou visiteurs,
– Aux familles en recherche d’un moment à la fois amusant et enrichissant
Chaque jeudi. .
Route du Creach Parking de la Route Touristique Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 7 52 64 13 29
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English :
L’événement Des Récits Trémazan Landunvez a été mis à jour le 2026-04-23 par OT IROISE BRETAGNE
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