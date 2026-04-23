Des Récits Trémazan Route du Creach Landunvez

Landunvez

Des Récits Trémazan

Route du Creach Parking de la Route Touristique Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 11:00:00

fin : 2026-09-24 12:00:00

Date(s) :

2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24

Vivez une immersion à Trémazan du château à la cabane des douaniers, d’une histoire de pécheur à celle d’un sénateur, traversez les âges et découvrez de nombreuses personnes qui ont vécu dans ce quartier à travers leurs histoires.

Vivez un moment unique et chaleureux à la découverte du Pays d’Iroise !

Rendez-vous chaque jeudi des mois de Juin, Juillet, Août et Septembre.

À qui s’adresse cette expérience ?

– À toutes celles et ceux qui aiment explorer, qu’ils soient locaux ou visiteurs,

– Aux familles en recherche d’un moment à la fois amusant et enrichissant

Chaque jeudi. .

Route du Creach Parking de la Route Touristique Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 7 52 64 13 29

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English :

L’événement Des Récits Trémazan Landunvez a été mis à jour le 2026-04-23 par OT IROISE BRETAGNE