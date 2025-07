Des résurgences de pétrole ? Merkwiller-Pechelbronn

Des résurgences de pétrole ? Merkwiller-Pechelbronn dimanche 19 octobre 2025.

Des résurgences de pétrole ?

4 rue de l’École Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Sortie à la découverte du pétrole affleurant naturellement dans les forêts environnantes de Pechelbronn avec Raymond Michels, chercheur au CNRS. La visite du musée clôture la sortie. Sur inscription 2 jours avant la sortie. Prévoir des vêtements adéquats en fonction de la météo.

Le géologue à la recherche de ressources du sous-sol, s’arme en général d’une boussole et surtout d’une pioche de géologue ou d’un marteau à pic afin de trouver les objets de sa convoitise. Dans nos forêts locales et environnantes, point besoin de tant d’efforts, l’œil nu suffira pour découvrir du pétrole affleurant naturellement à la surface…Raymond Michels, vous entraînera dans ces espaces tout autour de nous où coule encore ces sources bitumineuses et vous expliquera tout ce qu’il faut savoir sur ces remontées spontanées. Qui a dit qu’il n’y avait plus de pétrole sous nos pieds ? .

4 rue de l’École Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 91 08 museedupetrole@wanadoo.fr

English :

Outing to discover the oil naturally outcropping in Pechelbronn’s surrounding forests with Raymond Michels, CNRS researcher. The outing ends with a visit to the museum. Please register 2 days before the outing. Please bring suitable clothing, depending on the weather.

German :

Ausflug zur Entdeckung von natürlichem Erdöl, das in den umliegenden Wäldern von Pechelbronn zutage tritt, mit Raymond Michels, Forscher am CNRS. Der Besuch des Museums schließt den Ausflug ab. Nach Anmeldung 2 Tage vor dem Ausflug. Angemessene Kleidung je nach Wetterlage mitbringen.

Italiano :

Una gita alla scoperta dell’olio che affiora naturalmente nelle foreste intorno a Pechelbronn con Raymond Michels, ricercatore del CNRS. La gita si conclude con una visita al museo. Si prega di iscriversi 2 giorni prima della gita. Si prega di portare un abbigliamento adatto alle condizioni meteorologiche.

Espanol :

Una excursión para descubrir el aceite que aflora de forma natural en los bosques de los alrededores de Pechelbronn con Raymond Michels, investigador del CNRS. La excursión termina con una visita al museo. Se ruega inscribirse 2 días antes de la salida. Se ruega llevar ropa adecuada en función de las condiciones meteorológicas.

L’événement Des résurgences de pétrole ? Merkwiller-Pechelbronn a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte