Informations pratiques

Merkwiller-Pechelbronn

Des résurgences de pétrole ?

4 rue de l’École Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18 16:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Sortie à la découverte du pétrole affleurant naturellement dans les forêts environnantes de Pechelbronn avec Raymond Michels, chercheur au CNRS. Sur inscription 2 jours avant la sortie.

Le géologue à la recherche de ressources du sous-sol, s’arme en général d’une boussole et surtout d’une pioche de géologue ou d’un marteau à pic afin de trouver les objets de sa convoitise. Dans nos forêts locales et environnantes, point besoin de tant d’efforts, l’œil nu suffira pour découvrir du pétrole affleurant naturellement à la surface…Raymond Michels, vous entraînera dans ces espaces tout autour de nous où coule encore ces sources bitumineuses et vous expliquera tout ce qu’il faut savoir sur ces remontées spontanées. Qui a dit qu’il n’y avait plus de pétrole sous nos pieds ? .

4 rue de l’École Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 91 08 museedupetrole@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outing to discover oil naturally outcropping in the forests around Pechelbronn with Raymond Michels, CNRS researcher. Please register 2 days before the outing.

L’événement Des résurgences de pétrole ? Merkwiller-Pechelbronn a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte