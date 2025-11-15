Des Rêves dans le Sable

Égry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Un moment de pure poésie visuelle !

Découvrez un spectacle magique de dessin sur sable, où chaque geste donne vie à des histoires éphémères et envoûtantes. Une expérience sensorielle unique, à partager en famille.

Samedi 15 novembre à 15h30

Salle des Fêtes d’Égry

Spectacle suivi d’un goûter Prix libre !

Un rendez-vous chaleureux et artistique pour les petits et les grands. .

Égry 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 81 25 80

English :

A moment of pure visual poetry!

German :

Ein Moment purer visueller Poesie!

Italiano :

Un momento di pura poesia visiva!

Espanol :

¡Un momento de pura poesía visual!

