Des Rêves dans le Sable Égry
Des Rêves dans le Sable Égry samedi 15 novembre 2025.
Des Rêves dans le Sable
Égry Loiret
Début : 2025-11-15 15:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Un moment de pure poésie visuelle !
Découvrez un spectacle magique de dessin sur sable, où chaque geste donne vie à des histoires éphémères et envoûtantes. Une expérience sensorielle unique, à partager en famille.
Samedi 15 novembre à 15h30
Salle des Fêtes d’Égry
Spectacle suivi d’un goûter Prix libre !
Un rendez-vous chaleureux et artistique pour les petits et les grands. .
Égry 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 81 25 80
English :
A moment of pure visual poetry!
German :
Ein Moment purer visueller Poesie!
Italiano :
Un momento di pura poesia visiva!
Espanol :
¡Un momento de pura poesía visual!
