DES RÊVES DANS LE SABLE Le Malesherbois

DES RÊVES DANS LE SABLE

70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Un spectacle étonnant de dessin sur sable.

Lorène Bihorel est une artiste qui excelle dans une discipline peu commune elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, distingué par le Prix du Public Avignon Off, qui émerveille les enfants et fascine les adultes.Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un moment unique et magique.

Tous publics. Durée 50 à 60 minutes. 0 .

70 Avenue du General Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

English :

A show for ages 3 and up about the magic of words…

