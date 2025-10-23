Des rêves plein les histoires TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Des rêves plein les histoires TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 10:30 – 11:00

Gratuit : non 10 € 10€ Tarif unique Jeune Public

Dans une chambre d’enfant, un livre s’ouvre…mais l’histoire, on ne la raconte jamais vraiment. À chaque page, un imprévu, un bruit étrange, un objet curieux vient détourner le récit.Dans ce spectacle tendre et interactif, les cinq sens sont mis en éveil à travers cinq saynètes pleines de surprises : un son rigolo, une texture intrigante, une lumière qui danse… Chaque élément devient prétexte à expérimenter, empiler, répéter, rire et s’émerveiller.Un moment poétique et joyeux, taillé sur mesure pour les premiers âges et celles et ceux qui les accompagnent. Jeune public à partir de 6 mois

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/