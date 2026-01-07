DES RIVAGES Les Trois Baudets Paris

Des Rivages

Un plongeon dans l’univers marin au travers d’une découverte sonore multiple

Cette nouvelle création relie et mélange des chansons originales, des captations sonores de l’environnement marin (sur et sous l’eau), des chants de baleines et cachalots, des récits de professionnels de la mer, avec un jeu d’ombre et lumière, pour se laisser bercer et voguer dans un voyage à la fois singulier et universel. Ce spectacle électroacoustique joue sur un juste équilibre : quand la mer devient musique, quand parler et chanter ondulent dans un même souffle.

Aux sons des vagues, des coquillages mais aussi des récits de marins, Maluca Beleza Trio propose de ré-appréhender l’écoute de l’environnement, s’émerveiller de la nature et se questionner sur l’importance de préserver le monde marin. Il invite ici le public à participer spontanément, tout au long de la représentation, en utilisant le rythme, la voix et la respiration.

Ce concert a lieu dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !

Le dimanche 08 février 2026

de 16h00 à 17h00

payant

7€

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-08T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-08T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-08T16:00:00+02:00_2026-02-08T17:00:00+02:00

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets



Afficher la carte du lieu Les Trois Baudets et trouvez le meilleur itinéraire

