Des Rives Concert lecture au gré des courants – Bibliothèque Decize 15 juillet 2025 14:30

Nièvre

Des Rives Concert lecture au gré des courants Bibliothèque 8 Rue du Port Decize Nièvre

Gratuit

Début : 2025-07-15 14:30:00

fin : 2025-07-15 15:30:00

2025-07-15

Compagnie La Caravelle

Camille Lamache comédienne

Najar musicien & chanteur

Le spectacle nous emporte sur les flots changeants du Fleuve universel, mystique, mythologique.

Elle puise pour cela à des sources littéraires multiples qui mêlent les eaux du Mississipi à celle du fleuve Congo et de la Loire… On y dérive au gré des rêves, sur cette eau toujours différente et toujours semblable, aussi fuyante qu’éternelle, du ruisseau au grand océan.

On retrouve au gré des flots Andrée Chedid, Louis Aragon, Nathalie Sarraute et bien d’autres…

Le cœur battant de La Caravelle est d’expérimenter des formes hybrides et transverses articulant récit, parole vivante, littérature et musique. .

Bibliothèque 8 Rue du Port

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 01 45

