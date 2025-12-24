DES ROCHES, DES PAYSAGES ET DES HOMMES, Claret

DES ROCHES, DES PAYSAGES ET DES HOMMES

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25 2026-04-29

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

• Des roches, des paysages et des hommes

Les 26 février et 28 avril de 14h à 16h30

Domaine de ROUSSIERES VIOLS EN LAVAL

Rdv devant le quizz géant du domaine

à partir de 8 ans sur inscription (ouverture des inscriptions 1 mois avant l’animation)

Prévoir de bonnes chaussures de marche

Apprenez à décoder les traces laissées par l’homme dans le paysage. Découvrez l’importance du pastoralisme dans la formation du territoire… et peut-être rencontrerez vous le berger et son troupeau ! Une sortie nature simple, ludique et pleine de découvertes. Balade familiale de 3 à 4 km dans la garrigue.

Les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur.

Attention cet événement reste soumis aux contraintes météo (annulation en cas de pluie)

Avec Beatrice Noizet et Jérôme Mauraisin, animateurs environnement à la MDE .

Claret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

