DES ROSEAUX ET DES AILES Agde

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

À travers un outil ludique et scientifique, découvrez les roselières, le rôle et la fragilité de cet habitat emblématique. Selon les conditions, finissez par l’observation des oiseaux à la longue-vue sur le Rieu !

Grâce à notre outil ludique, découvrez les roselières, le rôle et la fragilité de cet habitat emblématique.

Selon les conditions, finissez par l’observation des oiseaux à la longue-vue !

> Payant

> Gratuit pour les moins de 6 ans Enfant obligatoirement accompagné d’un parent.

> Sur réservation

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr

English : DES ROSEAUX ET DES AILES

Use a fun, scientific tool to discover reedbeds and the role and fragility of this emblematic habitat.

Finish off by spotting birds on the Rieu!

German : DES ROSEAUX ET DES AILES

Entdecken Sie anhand eines spielerischen und wissenschaftlichen Instruments die Schilfgebiete, die Rolle und die Anfälligkeit dieses emblematischen Lebensraums.

Beenden Sie Ihren Ausflug mit der Vogelbeobachtung durch ein Fernrohr am Rieu!

Italiano :

Utilizzando uno strumento scientifico e divertente, scoprite i canneti e il ruolo e la fragilità di questo habitat emblematico. A seconda delle condizioni, potrete concludere l’escursione avvistando gli uccelli sulla Rieu!

Espanol :

Con una herramienta lúdica y científica, descubra los cañaverales y el papel y la fragilidad de este hábitat emblemático. Dependiendo de las condiciones, ¡podrá terminar la excursión avistando aves en el Rieu!

