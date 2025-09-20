Des roseaux pour les rousserolles Péronne-en-Mélantois

Des roseaux pour les rousserolles Péronne-en-Mélantois samedi 20 septembre 2025.

Des roseaux pour les rousserolles

Rue du Marais Péronne-en-Mélantois Nord

Les Marais de la Marque constituent une vaste zone humide, aux portes de la Métropole lilloise accueillant une grande diversité faunistique et floristique. A l’aide de scies et sécateurs, venez donner un coup de pouce pour maintenir l’habitat d’espèces paludicoles comme la Rousserolle effarvatte ou le Phragmite des joncs.

English :

The Marais de la Marque is a vast wetland at the gateway to the Lille Metropole, home to a wide variety of flora and fauna. Use your saws and pruning shears to help maintain the habitat of paludicolous species such as the Red-winged Warbler and the Reed Warbler.

German :

Die Marais de la Marque sind ein großes Feuchtgebiet vor den Toren der Metropole Lille, das eine große Vielfalt an Fauna und Flora beherbergt. Mit Hilfe von Sägen und Astscheren können Sie mithelfen, den Lebensraum von paludicolen Arten wie dem Teichrohrsänger oder dem Schilfrohrsänger zu erhalten.

Italiano :

Il Marais de la Marque è una vasta zona umida alle porte dell’area metropolitana di Lille, che ospita una grande varietà di flora e fauna. Utilizzate le vostre seghe e cesoie per contribuire a mantenere l’habitat di specie paludicole come l’Usignolo rosso e il Cannareccione.

Espanol :

El Marais de la Marque es un extenso humedal a las puertas del Área Metropolitana de Lille, hogar de una gran variedad de flora y fauna. Utiliza tus serruchos y tijeras de podar para ayudar a mantener el hábitat de especies paludícolas como la curruca alirroja y la carricerín común.

