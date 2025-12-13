Des savoir-faire à croquer : les craquelins de Haute-Bretagne Café des Champs Libres Rennes Mercredi 14 janvier 2026, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

En juin 2024, les savoir-faire et la culture du craquelin ont été inclus à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel.

Plus qu’un biscuit de Haute-Bretagne, le craquelin est un patrimoine culinaire et culturel du quotidien qui se transmet de génération en génération. Julie Léonard, responsable de l’inventaire permanent du patrimoine immatériel au sein de Bretagne Culture Diversité et ses invités dévoilent les ingrédients qui font de ce biscuit un élément du patrimoine vivant à discuter sans modération.

Un temps d’échange animé par Alain-Gilles CHAUSSAT directeur de l’écomusée de la Bintinais, avec la présence de craqueliniers et du parc naturel régional Vallée de la Rance – Côte d’Émeraude, suivi d’une dégustation.

Interprété en LSF, langue des signes française.

Café des Champs Libres
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Ille-et-Vilaine