Des sésames pour le Sunset Sunside Sunset Sunside Paris
Des sésames pour le Sunset Sunside Sunset Sunside Paris jeudi 19 mars 2026.
Après avoir exploré sa musique en groupe avec l’album Sounds of Jimi (2020), Thomas Naïm se lance un véritable défi : revisiter le monde foisonnant de Jimi Hendrix, en solo, à la guitare acoustique sur son dernier disque May This Be Love.
Accompagné par Leïla Soldevila à la contrebasse et Julie Saury à la batterie, Thomas Naïm nous propose une relecture des plus belles pages du répertoire hendrixien.
“C’est l’esprit de Jimi Hendrix qui a rendu visite à Thomas Naïm. Cela s’entend d’un bout à l’autre de ce disque.” CHOC Jazz Magazine.
En collaboration avec le Club jazz Magazine / Festival Paris Music.
Rendez-vous au Sunset Sunside le 19 mars à 20h30 pour « Sounds of Jimi Hendrix » avec Thomas Naïm, un hommage au grand Jimi Hendrix !
Le jeudi 19 mars 2026
de 20h30 à 22h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-19T21:30:00+01:00
fin : 2026-03-19T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-19T20:30:00+02:00_2026-03-19T22:30:00+02:00
Sunset Sunside 60 rue des Lombards 75001 Paris
https://www.sunset-sunside.com/concert/thomas-naim-trio-sounds-of-jimi-hendrix/ reservations@sunset-sunside.com
Afficher la carte du lieu Sunset Sunside et trouvez le meilleur itinéraire