Des sésames pour le Sunset Sunside Sunset Sunside Paris

Après avoir exploré sa musique en groupe avec l’album Sounds of Jimi (2020), Thomas Naïm se lance un véritable défi : revisiter le monde foisonnant de Jimi Hendrix, en solo, à la guitare acoustique sur son dernier disque May This Be Love.

Accompagné par Leïla Soldevila à la contrebasse et Julie Saury à la batterie, Thomas Naïm nous propose une relecture des plus belles pages du répertoire hendrixien.

“C’est l’esprit de Jimi Hendrix qui a rendu visite à Thomas Naïm. Cela s’entend d’un bout à l’autre de ce disque.” CHOC Jazz Magazine.

En collaboration avec le Club jazz Magazine / Festival Paris Music.

Jazz magazine le club ; Crédits : Jazz magazine le club

Rendez-vous au Sunset Sunside le 19 mars à 20h30 pour « Sounds of Jimi Hendrix » avec Thomas Naïm, un hommage au grand Jimi Hendrix !

Le jeudi 19 mars 2026

de 20h30 à 22h30

payant Tout public.

Sunset Sunside 60 rue des Lombards 75001 Paris

https://www.sunset-sunside.com/concert/thomas-naim-trio-sounds-of-jimi-hendrix/ reservations@sunset-sunside.com



