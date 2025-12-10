Des soldats noirs face au Reich Espace Simone Veil Limoges

Des soldats noirs face au Reich

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Conférence de Jean Vigreux, professeur d’histoire contemporaine et président de l’Arorm, proposée dans le cadre de l’exposition Étrangers et soldats coloniaux dans l’armée française. À partir de l’ouvrage Des soldats noirs face au Reich, il retrace les massacres racistes de 1940 commis par l’armée allemande contre près de trois mille soldats coloniaux. Il explore l’idéologie nazie, la volonté de revanche liée à la honte noire et le mépris du droit international, ainsi que le destin des survivants envoyés en captivité.

renseignements par téléphone ou par mail. .

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 40 christophe.guillot@limoges.fr

English : Des soldats noirs face au Reich

L’événement Des soldats noirs face au Reich Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole