Des solutions sur mesure Latitude21 Dijon

Des solutions sur mesure Latitude21 Dijon jeudi 16 octobre 2025.

Des solutions sur mesure 16 – 18 octobre Latitude21 Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T09:00 – 2025-10-16T12:00

Fin : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T18:00

Pour accompagner les territoires dans la mise en œuvre de la sobriété foncière, les ministères en charge de l’aménagement des territoires et de la transition écologique proposent une exposition pédagogique.

L’exposition donne à voir les impacts positifs de cette nouvelle façon d’aménager les territoires et montre que ses effets sont aussi une contribution au bien vivre des habitants et des territoires, sans fragiliser leur capacité de développement.

Cette exposition nationale itinérante fait halte en octobre 2025 à Dijon. Le visiteur découvre par des photos, des textes, des vidéos et une maquette à manipuler, des solutions sur mesure pour transformer nos villes et nos villages à l’appui d’un récit mobilisateur autour de la sobriété.

Tout au long de ce mois, un programme d’animations à venir : jeux sérieux, déambulation commentée dans des quartiers, table ronde, visites guidées de l’exposition, …

« Exposition produite par le bureau des stratégies territoriales de la DGALN, Ministère de la Transition écologique ».

Latitude21 33 rue de Montmuzard DIjon Dijon 21000 Montmuzard Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380480912 https://www.latitude21.fr/ Maison de l’architecture et de l’environnement de Dijon métropole

Pour accompagner les territoires dans la mise en œuvre de la sobriété foncière, les ministères en charge de l’aménagement des territoires et de la transition écologique proposent une exposition à de…

©gouvernement