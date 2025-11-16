Des sons et des mots Dambach-la-Ville

Des sons et des mots

27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16 20:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Un concert pas comme les autres Vincent De Murcia fait dialoguer les mots des poètes et les notes des compositeurs. De Brassens à Bach, de Brel à Debussy, les textes sont dits plutôt que chantés, pour une expérience sensible et originale.

Les sons et les mots se mêlent, s’emmêlent, s’opposent, se juxtaposent. Le verbe rencontre l’accord parfait, la rime l’arpège ou la gamme. L’énumération se fond dans l’accelerando et le crescendo. La voix parlée ou chuchotée s’oppose aux octaves jouées fort ou fortissimo au piano.

Après avoir fait dialoguer BRAHMS et BAUDELAIRE, Vincent DE MURCIA propose ici un spectacle où les textes des grands poètes et chanteurs ne sont plus chantés, mais dits par lui-même. Le plus souvent textes et piano se chevauchent, s’emmêlent et se croisent.

Les mots gourmands et malicieux de BRASSENS rebondissent sur les riches et toujours surprenantes polyphonies de BACH et le génie des rythmes qu’il cisèle. Les images envoûtantes de BREL se mélangent avec les thèmes enchanteurs de DEBUSSY et ceux, non moins envoûtants, de BRAHMS.

D’autres grands poètes et compositeurs sont également à l’honneur dans ce spectacle, tels BARBARA, DEVOS, RENAUD, BEETHOVEN, SCHUBERT. Ce spectacle inédit, inattendu, Des sons et des mots , offre la possibilité de redécouvrir en musique les grands textes des artistes, chanteurs et poètes, qui ont enchanté nos cours et nos esprits dans les années 60-80. .

27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 21 38 50 copain.daccords@gmail.com

English :

A concert like no other: Vincent De Murcia brings together the words of poets and the notes of composers. From Brassens to Bach, Brel to Debussy, the texts are spoken rather than sung, for a sensitive and original experience.

German :

Ein Konzert wie kein anderes: Vincent De Murcia lässt die Worte von Dichtern und die Noten von Komponisten miteinander in Dialog treten. Von Brassens bis Bach, von Brel bis Debussy werden die Texte eher gesprochen als gesungen, für eine sensible und originelle Erfahrung.

Italiano :

Un concerto senza precedenti: Vincent De Murcia riunisce le parole dei poeti e le note dei compositori. Da Brassens a Bach, da Brel a Debussy, i testi sono parlati piuttosto che cantati, per un’esperienza sensibile e originale.

Espanol :

Un concierto sin igual: Vincent De Murcia reúne las palabras de los poetas y las notas de los compositores. De Brassens a Bach, de Brel a Debussy, los textos son hablados en lugar de cantados, para una experiencia sensible y original.

L’événement Des sons et des mots Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme du pays de Barr