Des Souris dans le Jambon Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 11 avril, 20h00 Tarif plein 12€ / Réduit 9€

Benoît vous raconte une histoire politique, absurde et avec des chips à l’intérieur. A mi-chemin entre le petit Nicolas et les Monty Python.

[https://www.sourisdanslejambon.fr/](https://www.sourisdanslejambon.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T23:00:00.000+02:00

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https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27



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