Des technologies soutenables au service d’une activité de qualité : leviers pour la santé au/du travail et des salariés Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Jeudi 22 janvier 2026, 18h30 Conférence ouverte à tous public.

Des technologies soutenables au service d’une activité de qualité : leviers pour la santé au/du travail et des salariés au CNAM Paris

L’accélération du rythme des changements technologiques d’une part (provoqués entre autre par l’IA), le déploiement de formes innovantes de travail d’autre part (hybrides, distancielles…), associés à de nouvelles modalités de gestion (management algorithmique, organisations agiles…) conduisent à une remise en cause profonde des conditions d’exercice de l’activité. Celles-ci requièrent en effet de nouvelles façons de faire, de penser, d’organiser ou encore de collaborer dans le travail. Avec ces changements dans les manières d’agir, correspondent aussi des changements dans la manière de subir, lesquels se formulent au travers de nouvelles exigences d’ordre psychosocial et socioprofessionnel qui affectent la qualité du travail et conditionnent la qualité de vie et des conditions de travail. Dans cette présentation, nous serons amenés à interroger ces nouvelles formes d’activité digitalisées, et à envisager leurs incidences en matière de soutenabilité du travail, de santé des salariés et de performance globale.

Marc-Eric BOBILLIER CHAUMON est professeur titulaire de la chaire de psychologie du travail au Cnam.

Il est le responsable national du diplôme de psychologue du travail et préside l’Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française (AIPTLF). Ses travaux portent sur les conditions d’usage et d’acceptation des technologies émergentes (IA, Robot, Réalités immersives…). Il s’intéressent aux incidences de ces transformations sociotechniques sur l’activité et la santé au travail. Il est l’auteur de 15 ouvrages et de près de 350 productions scientifiques sur ces questions

Début : 2026-01-22T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T20:00:00.000+01:00

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



