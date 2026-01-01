DES TEMPS DE RENCONTRE Parents-Enfants Maison de santé Val-d’Épy

DES TEMPS DE RENCONTRE Parents-Enfants

Maison de santé 1, allée du Souvenir Français Val-d’Épy Jura

Début : 2026-01-08 14:00:00

fin : 2026-06-04 16:00:00

2026-01-08 2026-02-05 2026-03-05 2026-04-02 2026-05-07 2026-06-04 2026-07-02 2026-09-03

Parce qu’on ne naît pas parent, et que ça s’apprend, lors de ces temps de rencontre, vous pourrez

— Passer un moment convivial, rencontrer d’autres parents tout en s’occupant de votre enfant

— Trouver du soutien dans votre rôle de parent ou futur parent

— Partager des expériences, échanger des bonnes pratiques

— Trouver des réponses à vos questions

— Recevoir une écoute attentive de professionnelles

Participation gratuite Sans inscription

Vous venez avec votre/vos enfants (0-3 ans) chaque fois que cela vous convient

Horaires 14h à 16h

–> Selon le groupe et les envies/besoins du moment, un thème sera choisi pour répondre aux attentes des participant(e)s

Papa(s), maman(s), enfant(s) jusqu’à 3 ans, soyez les bienvenus .

Maison de santé 1, allée du Souvenir Français Val-d’Épy 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 96 67 vie-sociale@ccportedujura.fr

