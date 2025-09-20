Des terres d’eaux uniques : un patrimoine naturel et culturel Galerie thermale Vittel

Durée de la visite : 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Une visite guidée vous invite à (re)découvrir l’héritage naturel et culturel exceptionnel des Vosges à travers des marques emblématiques du paysage français, tout en mettant en lumière les actions menées pour préserver ce patrimoine.

Galerie thermale Parc Thermal, 88800 Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est 03 29 08 37 37 http://www.ville-vittel.fr/fr/accueil.html Érigée en 1856 sous l’égide de Louis Bouloumié, la galerie a connu de profondes modifications architecturales jusqu’en 1970. La grande galerie thermale de Vittel a été construite en trois phases au cours des années 1897, 1901 et 1905, avec la contribution de Charles Garnier. Cet édifice en structure métallique crée alors le lien entre les constructions thermales, leurs annexes et le parc, et devient le nouvel emblème de la station. En 1930, l’ensemble de la charpente métallique est habillé de stuc et les piliers enrobés de béton. Elle a été restaurée entre 2013 et 2016.

© Ville de Vittel