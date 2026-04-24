Heurteauville

Des têtards dans le marais

Heurteauville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

À Heurteauville, au cœur du marais entre prairies et champs, des haies délimitent les parcelles.

Des silhouettes particulières en émergent, les arbres têtards. Eléments emblématiques de nos paysages, l’Observatoire photographique des paysages de la vallée de la Seine normande s’est attaché à les représenter dans ses points de vue, qui seront renouvelés régulièrement afin d’observer les évolutions. Au cours d’une déambulation, Aurélie Lasnier, chargée de mission paysage au Parc, et Jean-Christophe Goulier, architecte paysagiste du CAUE 76, apporteront des clés de lecture et aborderont ce patrimoine arboré et ses nombreux intérêts.

Inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Attention, il s’agit de sorties en extérieur, vous êtes invités à suivre nos recommandations. .

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

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English : Des têtards dans le marais

L’événement Des têtards dans le marais Heurteauville a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme