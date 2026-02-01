Des tickets pour la demi-finale de Coupe de France : Paris Volley vs Chaumont Salle Charpy PARIS
Ce mardi, le Paris Volley accueille Chaumont pour une ½ finale de Coupe de France qui s’annonce explosive !
En jeu : une place en finale à l’Adidas Arena, et tous les ingrédients sont là pour un match mémorable. Smashs puissants, échanges spectaculaires et ambiance bouillante dans les tribunes, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour vibrer avec le volley de haut niveau.
Coup d’envoi à 20h, ouverture des portes à 19h !
Ce mardi, Paris Volley vous attend pour un choc de haute voltige !À l’occasion de la ½ finale de la Coupe de France, nos joueurs affrontent Chaumont dans un duel qui s’annonce intense. Action, suspense et émotions garanties : venez vibrer avec nous !
Le mardi 24 février 2026
de 20h00 à 00h00
payant Tout public.
Salle Charpy 99 boulevard Kellermann 75013 PARIS
