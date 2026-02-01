Des tickets pour la demi-finale de Coupe de France : Paris Volley vs Chaumont Salle Charpy PARIS

Ce mardi, le Paris Volley accueille Chaumont pour une ½ finale de Coupe de France qui s’annonce explosive !

En jeu : une place en finale à l’Adidas Arena, et tous les ingrédients sont là pour un match mémorable. Smashs puissants, échanges spectaculaires et ambiance bouillante dans les tribunes, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour vibrer avec le volley de haut niveau.



Coup d’envoi à 20h, ouverture des portes à 19h !

Le mardi 24 février 2026

de 20h00 à 00h00

payant Tout public.

Salle Charpy 99 boulevard Kellermann 75013 PARIS

https://parisvolley.com/ https://www.facebook.com/Parisvolley1 https://www.facebook.com/Parisvolley1



