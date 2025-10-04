Des tours cérébraux Médiathèque Alain Peyrefitte De Montereau Montereau-Fault-Yonne

Samedi 4 octobre, 10h30

De 5 à 20 participants, à partir de 15 ans

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Atelier qui explore les biais cognitifs et les mécanismes de réflexion associés afin d’aiguiser son esprit critique, de manière collective et individuelle.

Atelier à suivre de bout en bout.

Médiathèque Alain Peyrefitte De Montereau 3 Rue André Thomas 77130 Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne Île-de-France 0160572129

Atelier qui explore les biais cognitifs et les mécanismes de réflexion associés afin d’aiguiser son esprit critique, de manière collective et individuelle.

