Des trésors mérovingiens sous nos pas Molles

Des trésors mérovingiens sous nos pas

Site de la Couronne Molles Allier

Début : Mercredi 2025-07-16 09:15:00

fin : 2025-07-16 12:30:00

2025-07-16

A seulement 6 kilomètres de Vichy, visitez deux sites archéologiques exceptionnellement ouverts sur 4 dates en juillet 2025!

Site de la Couronne Molles 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

English :

Just 6 kilometers from Vichy, visit two archaeological sites exceptionally open on 4 dates in July 2025!

German :

Besuchen Sie zwei archäologische Stätten, die nur 6 Kilometer von Vichy entfernt liegen und im Juli 2025 an vier Terminen geöffnet sein werden!

Italiano :

A soli 6 chilometri da Vichy, visitate due siti archeologici che saranno eccezionalmente aperti in 4 date nel luglio 2025!

Espanol :

A sólo 6 kilómetros de Vichy, visite dos yacimientos arqueológicos que abrirán excepcionalmente en 4 fechas en julio de 2025

