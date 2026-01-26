Des troubadours au Château de Ventadour

Rue du Château Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Pourquoi parle-t-on de Troubadours à Ventadour? Découvrez les liens entre le Château et les Troubadours, ces poètes occitans du Limousin au Moyen-Âge.

Visite thématique animé par le Pays d’Art et d’Histoire Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.

Tarifs 5€ adulte et 3 €/de 6 à 16 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Sur réservation au 05 55 93 04 34. .

Rue du Château Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@toursme-egletons.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Des troubadours au Château de Ventadour

L’événement Des troubadours au Château de Ventadour Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières