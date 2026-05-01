Mendionde

Des troupeaux et des chiros

Baigura Mendionde Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Du haut de ses 897 mètres, le massif du Baigura marque l’identité du territoire par la pratique du pastoralisme, c’est-à-dire un élevage pratiqué sur des pâturages et fondé sur l’utilisation de la végétation du massif. Le site est classé Natura 2000 sur une superficie de 3400 hectares. C’est la conciliation des enjeux économiques et écologiques qui fond la particularité de cette montagne.

Nous vous proposons un pique-nique au coucher du soleil pour découvrir la cohabitation des animaux d’élevages et des chauves-souris.

Prévoir vêtements chauds, lampe de poche ou frontale, chaussures de randonnée (nous n’irons pas jusqu’au sommet). .

Baigura Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 20

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English : Des troupeaux et des chiros

L’événement Des troupeaux et des chiros Mendionde a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque