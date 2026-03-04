Des trous dans le vent, Bibliothèque Roseraie, Toulouse

Des trous dans le vent 2 avril – 1 mai Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T14:00:00+02:00 – 2026-04-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T10:00:00+02:00 – 2026-05-01T12:30:00+02:00

Du 2 au 30 avril

Exposition de planches extraites du livre Des trous dans le vent : poèmes en promenade de Bernard Friot, illustré par Aurélie Guillerey.

« Les poèmes sont des trous dans le vent. Remplissons-les de confettis, de rires, d’imprévus, de peurs invisibles. Et puis offrons-les, partageons-les, encore et encore ! » Bernard Friot.

Bibliothèque Roseraie, section jeunesse

Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France

Aurélie Guillerey