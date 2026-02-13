Des trous dans le vent, Médiathèque des Izards, Toulouse

Des trous dans le vent 19 février – 27 mars Médiathèque des Izards Haute-Garonne

EXPOSITION « Des trous dans le vent » du 19 février au 26 mars

Exposition de planches extraites du livre « Des trous dans le vent : poèmes en promenade » de Bernard Friot, illustré par Aurélie Guillerey

« Les poèmes sont des trous dans le vent. Remplissons-les de confettis, de rires, d’imprévus, de peurs invisibles. Et puis offrons-les, partageons-les, encore et encore ! » Bernard Friot

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

LA POESIE S’INVITE AUX IZARDS