Des trous dans le vent, Médiathèque des Izards, Toulouse jeudi 19 février 2026.

Des trous dans le vent 19 février – 27 mars Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T12:30:00+01:00

EXPOSITION « Des trous dans le vent » du 19 février au 26 mars
Exposition de planches extraites du livre « Des trous dans le vent : poèmes en promenade » de Bernard Friot, illustré par Aurélie Guillerey
« Les poèmes sont des trous dans le vent. Remplissons-les de confettis, de rires, d’imprévus, de peurs invisibles. Et puis offrons-les, partageons-les, encore et encore ! » Bernard Friot

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie
