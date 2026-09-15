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AGENDA · Angers

Des Ursulines aux hôtels de ville Angers

mardi 29 décembre 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
mardi 29 décembre 2026
Fin
mardi 29 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
rue des Ursules
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
7 7

Angers

Des Ursulines aux hôtels de ville

rue des Ursules Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-29 15:00:00
fin : 2026-12-29 16:30:00

Date(s) :
2026-12-29 2026-12-30

Venez découvrir l’histoire de la municipalité d’Angers, installée en 1823 dans les locaux de l’ancien collège des Oratoriens.   .

rue des Ursules Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  billetterie@destination-angers.com

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English :

L’événement Des Ursulines aux hôtels de ville Angers a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Angers

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