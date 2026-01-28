Des vacances créatives à Hasparren

Atelier céramique 19 avril Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

Date(s) :

2026-02-16

L’art du tableau -portrait en modelage.

De 7 à 14 ans (débutants bienvenus), 3 séances d’une heure trente. .

Atelier céramique 19 avril Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 74 59 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Des vacances créatives à Hasparren Hasparren a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Pays Basque