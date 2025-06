Des Vacances Multisports Gymnase à Froncles 20 Rue du Maréchal Foch 52320 Froncles Froncles 8 juillet 2025 09:30

Des Vacances Multisports 8 – 30 juillet Gymnase à Froncles 20 Rue du Maréchal Foch 52320 Froncles Haute-Marne

Entrée libre et gratuite

Vu le succès des “ Vacances Multisports ” en juillet dernier, l’ASF Section Handi’Sport Adapté vous propose du 8 juillet jusqu’au 30 juillet 2025, des activités sportives qui auront lieu au gymnase le matin de 9h30 à 11h30 et l’après-midi de 13h30 à 16h30. (sauf le 7 juillet)

Ouvert à tous publics dès l’âge de 5 ans, valide ou en situation de handicap.

On vous propose comme activités :

Basket, Hockey, Tennis, Badminton, Tir à l’arc, Boccia, Curling, du Tir Laser, … etc. Des nouveautés comme le Pickleball, le Cornhole

Les activités pourront se faire aussi en fauteuil multisports.

Possibilité de Pique-niquer sur place, Repas tiré du sac.

Pour plus d’information, voir contact sur l’affiche.

Gymnase à Froncles 20 Rue du Maréchal Foch 52320 Froncles

Des journées multisports Handi-Valide