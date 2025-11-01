Des vampires à Bar-le-Duc ! Bar-le-Duc
Vous êtes fascinés par l’univers de la magie ? Vous ne craignez ni les vampires, ni les sorts ? Alors ce spectacle est fait pour vous !
La pianiste Dark Lili et ses complices Mortella et Jack vous convient à un concert d’œuvres sombres et envoûtantes.
Les enfants peuvent venir déguisés.
À partir de 4 ans.
English :
Are you fascinated by the world of magic? Not afraid of vampires or spells? Then this is the show for you!
Pianist Dark Lili and her accomplices Mortella and Jack invite you to a concert of dark and bewitching works.
Children are welcome to come in disguise.
Ages 4 and up.
Free admission.
German :
Sind Sie von der Welt der Magie fasziniert? Haben Sie keine Angst vor Vampiren oder Zaubersprüchen? Dann ist diese Show genau das Richtige für Sie!
Die Pianistin Dark Lili und ihre Komplizen Mortella und Jack laden Sie zu einem Konzert mit düsteren und fesselnden Werken ein.
Kinder können verkleidet kommen.
Ab 4 Jahren.
Kostenlos.
Italiano :
Siete affascinati dal mondo della magia? Non avete paura dei vampiri o degli incantesimi? Allora questo è lo spettacolo che fa per voi!
La pianista Dark Lili e i suoi complici Mortella e Jack vi invitano a un concerto di opere oscure e ammalianti.
I bambini sono invitati a venire travestiti.
Per bambini dai 4 anni in su.
Ingresso libero.
Espanol :
¿Le fascina el mundo de la magia? ¿No te dan miedo los vampiros ni los hechizos? Entonces, ¡este es tu espectáculo!
La pianista Dark Lili y sus cómplices Mortella y Jack te invitan a un concierto de obras oscuras y hechizantes.
Los niños pueden venir disfrazados.
A partir de 4 años.
Entrada gratuita.
