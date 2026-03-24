DES VÉLOS ET DES ROSES

Chalabre Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

À l’occasion de la grande fête des roses de Camon, village classé parmi les plus beaux villages de France, le Dimanche 17 mai 2026, nous vous proposons d’y aller tous ensemble à vélo par la voie verte ! L’occasion d’une belle balade familiale et de participer à cette fête sans voiture ni souci de parking et (re) découvrir notre jolie voie cyclable qui joint le canal du midi à Montségur et traverse notre beau coin d’Ariège, les Pyrénées Cathares ! Plusieurs points de départ sont prévus pour une déambulation familiale et festive en toute sécurité sur la voie verte.

Départs

Belvèze-du-Razès (kiosque voie verte) 9h (23km) ; Mirepoix (Super U) 9h30 (15km) ; arrivée Camon: 11h.

Lavelanet (entrée voie verte) 9h (23km) ; Chalabre (ancienne gare) 10h30 (7km) ; arrivée Camon: 11h.

Inscription obligatoire 5 € par adulte (gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans).

Un petit déjeuner sera offert au départ et un tee-shirt collector sera remis aux 100 premiers inscrits ! Une halte gourmande avec dégustation de produits du terroir est prévue à Chalabre à 10h30.

Les parcours sont faciles et sur du plat sans voiture entre 7 et 23 km selon le point de départ choisi !

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Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 5 61 01 22 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, May 17, 2026, we’d like to invite you to join us for the Rose Festival in Camon, a village listed as one of France’s most beautiful villages, on the voie verte! It’s a great opportunity for families to take part in the festival without cars or parking worries, and to (re)discover our lovely cycle route which links the Canal du Midi to Montségur and crosses our beautiful corner of Ariège, the Cathar Pyrenees! Several departure points are planned for a safe, family-friendly and festive stroll along the greenway.

Departures

Belvèze-du-Razès (voie verte kiosk): 9am (23km); Mirepoix (Super U): 9:30am (15km); Camon finish: 11am.

Lavelanet (greenway entrance): 9am (23km); Chalabre (old train station): 10:30am (7km); Camon finish: 11am.

Registration required: 5? per adult (free for children under 18).

Breakfast will be served at the start, and a collector’s T-shirt will be given to the first 100 participants! A gourmet stopover with tasting of local produce is planned in Chalabre at 10:30 am.

The routes are easy, flat and car-free, ranging from 7 to 23 km depending on the starting point chosen!

L’événement DES VÉLOS ET DES ROSES Chalabre a été mis à jour le 2026-03-24 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT