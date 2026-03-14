Des vergers en fleurs aux secrets du marais, balade au rythme des chevaux

les Vergers de Romilly Saint-Germain-du-Pert Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Partez en calèche à la découverte des Vergers de Romilly en fleurs et de la culture de la pomme, explorez l’histoire de Saint-Germain-du-Pert, puis flânez dans les marais printaniers où les nids de cigognes ponctuent le paysage.

Partez en calèche à la découverte des Vergers de Romilly en fleurs et de la culture de la pomme, explorez l’histoire de Saint-Germain-du-Pert, puis flânez dans les marais printaniers où les nids de cigognes ponctuent le paysage.

Une sortie conviviale entre nature, patrimoine, terroir et douceur du rythme des chevaux de trait.

Réservation obligatoire. Places limitées.

Chiens acceptés. .

les Vergers de Romilly Saint-Germain-du-Pert 14230 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Des vergers en fleurs aux secrets du marais, balade au rythme des chevaux

Take a horse-drawn carriage ride to discover the Romilly orchards in bloom and apple growing, explore the history of Saint-Germain-du-Pert, then stroll through the spring marshes where storks’ nests dot the landscape.

L’événement Des vergers en fleurs aux secrets du marais, balade au rythme des chevaux Saint-Germain-du-Pert a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Isigny-Omaha