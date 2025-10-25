Des verres dans les pommes Uffholtz

samedi 25 octobre 2025.

Des verres dans les pommes

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25 23:00:00

2025-10-25

Un repas ancien pour un nouvel appétit ! Nostalgie des goûts oubliés soirée soupe aux légumes et beignets aux pommes traditionnels à volonté, dessert et café. Repas accompagné des Vins des Coteaux du Vieil Armand (en supplément).   .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 72 79 47 50  syndicat.viticole.cernay@gmail.com

English :

Nostalgia for forgotten tastes: vegetable soup and traditional apple fritters with red wine. Local wines.

German :

Nostalgie für vergessene Geschmäcker: Abend mit Gemüsesuppe und traditionellen Apfelkrapfen mit Rotwein. Weine aus der Region.

Italiano :

Nostalgia di sapori dimenticati: una serata a base di zuppa di verdure e frittelle di mele tradizionali con vino rosso. Vini locali.

Espanol :

Nostalgia de sabores olvidados: una velada de sopa de verduras y buñuelos de manzana tradicionales con vino tinto. Vinos locales.

