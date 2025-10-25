Des verres dans les pommes Uffholtz
Des verres dans les pommes Uffholtz samedi 25 octobre 2025.
Des verres dans les pommes
2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25 23:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Nostalgie des goûts oubliés soirée soupe aux légumes et beignets aux pommes traditionnels et au vin rouge. Vins du terroir.
Un repas ancien pour un nouvel appétit ! Nostalgie des goûts oubliés soirée soupe aux légumes et beignets aux pommes traditionnels à volonté, dessert et café. Repas accompagné des Vins des Coteaux du Vieil Armand (en supplément). .
2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 72 79 47 50 syndicat.viticole.cernay@gmail.com
English :
Nostalgia for forgotten tastes: vegetable soup and traditional apple fritters with red wine. Local wines.
German :
Nostalgie für vergessene Geschmäcker: Abend mit Gemüsesuppe und traditionellen Apfelkrapfen mit Rotwein. Weine aus der Region.
Italiano :
Nostalgia di sapori dimenticati: una serata a base di zuppa di verdure e frittelle di mele tradizionali con vino rosso. Vini locali.
Espanol :
Nostalgia de sabores olvidados: una velada de sopa de verduras y buñuelos de manzana tradicionales con vino tinto. Vinos locales.
L’événement Des verres dans les pommes Uffholtz a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay