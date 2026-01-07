Des vers et des hommes – Florent MORIO Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Les vers parasites accompagnent l’humanité depuis toujours : invisibles, parfois spectaculaires, souvent méconnus. Qui sont ces organismes capables de vivre aux dépens de l’Homme et pour certains également des animaux ? Comment se transmettent-ils ? Quelles maladies provoquent-ils ? Comment nous en protéger ?Cette conférence abordera les efforts déployés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), notamment à travers ses programmes de prévention, de contrôle et d’élimination, qui ont permis de réduire considérablement le fardeau de ces maladies dans de nombreuses régions du monde. Si ces infections sont aujourd’hui mieux maîtrisées dans les pays industrialisés, elles restent un enjeu majeur de santé publique dans de nombreuses régions, touchant encore plusieurs centaines de millions de personnes. De l’oxyure au ténia, cette conférence vous propose un véritable voyage au cœur d’un univers méconnu, entre biologie, santé publique et histoires des sciences, pour lever le voile sur un univers aussi surprenant que fascinant. Florent MORIO est Professeur des Universités à l’UFR de Médecine de Nantes Université et Praticien Hospitalier dans le laboratoire de Parasitologie et Mycologie du CHU de Nantes. Enseignant-chercheur au sein de l’UR 1155 IICiMed, il est également collaborateur du Centre National de Référence des Mycoses Invasives à l’Institut Pasteur de Paris.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

