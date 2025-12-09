Des visages et moi Lille

Des visages et moi

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:30:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Les enfants explorent, en tête à tête et carnet de croquis en main, la galerie de sculptures décoratives du musée peuplée de figures mi-humaines, mi-animales. Ils s’inspirent de leurs croquis, laissent libre cours à leur imagination et inventent en atelier un personnage au fusain, pastel sec et craie colorée.

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

English :

One-on-one, sketchbook in hand, children explore the museum’s decorative sculpture gallery, populated by half-human, half-animal figures. Drawing inspiration from their sketches, they give free rein to their imagination and invent a character in the workshop, using charcoal, dry pastel and colored chalk.

