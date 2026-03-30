Des visages et moi Lille
Des visages et moi Lille mercredi 15 avril 2026.
Des visages et moi
32 rue de la Monnaie Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Destination musée
—————–
Les enfants explorent, en tête-à-tête et carnet de croquis en main, la galerie de sculptures décoratives du musée peuplée de figures mi-humaines, mi-animales. En s’inspirant de leurs croquis, ils laissent libre cours à leur imagination et inventent en atelier un personnage cerné au fusain et réhaussé de pastel sec et de craie colorée.
Session de 14h30 pour les 6-8 ans
Session de 16h15 pour les 9-12 ans
Destination musée
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Les enfants explorent, en tête-à-tête et carnet de croquis en main, la galerie de sculptures décoratives du musée peuplée de figures mi-humaines, mi-animales. En s’inspirant de leurs croquis, ils laissent libre cours à leur imagination et inventent en atelier un personnage cerné au fusain et réhaussé de pastel sec et de craie colorée.
Session de 14h30 pour les 6-8 ans
Session de 16h15 pour les 9-12 ans .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
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English :
Destination museum
—————–
One-on-one, sketchbook in hand, children explore the museum’s decorative sculpture gallery, populated by half-human, half-animal figures. Drawing inspiration from their sketches, they give free rein to their imagination and invent a character in the workshop, outlined in charcoal and enhanced with dry pastel and colored chalk.
2:30 p.m. session for 6-8 year-olds
4.15pm session for 9-12 year-olds
L’événement Des visages et moi Lille a été mis à jour le 2026-03-25 par Hauts-de-France Tourisme
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