Des visages et moi

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Destination musée

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Les enfants explorent, en tête-à-tête et carnet de croquis en main, la galerie de sculptures décoratives du musée peuplée de figures mi-humaines, mi-animales. En s’inspirant de leurs croquis, ils laissent libre cours à leur imagination et inventent en atelier un personnage cerné au fusain et réhaussé de pastel sec et de craie colorée.

Session de 14h30 pour les 6-8 ans

Session de 16h15 pour les 9-12 ans

Destination musée

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Les enfants explorent, en tête-à-tête et carnet de croquis en main, la galerie de sculptures décoratives du musée peuplée de figures mi-humaines, mi-animales. En s’inspirant de leurs croquis, ils laissent libre cours à leur imagination et inventent en atelier un personnage cerné au fusain et réhaussé de pastel sec et de craie colorée.

Session de 14h30 pour les 6-8 ans

Session de 16h15 pour les 9-12 ans .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

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English :

Destination museum

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One-on-one, sketchbook in hand, children explore the museum’s decorative sculpture gallery, populated by half-human, half-animal figures. Drawing inspiration from their sketches, they give free rein to their imagination and invent a character in the workshop, outlined in charcoal and enhanced with dry pastel and colored chalk.

2:30 p.m. session for 6-8 year-olds

4.15pm session for 9-12 year-olds

L’événement Des visages et moi Lille a été mis à jour le 2026-03-25 par Hauts-de-France Tourisme