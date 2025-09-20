Des visites flash pour tous les goûts Palais-musée des Archevêques de Narbonne Narbonne

Gratuit. Rendez-vous à l’horaire et au point indiqué pour chaque visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

️ Visites commentées – Palais-Musée des Archevêques & Ville d’art et d’histoire

Proposées par le service Patrimoine et Musées de Narbonne

L’ensemble Palais des Archevêques, cloître et cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur

Découvrez ce monument emblématique, symbole de la puissance archiépiscopale :

Palais des Archevêques (cours, façades, extérieurs)

Cloître gothique

Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur

Samedi à 10h30, 11h30 et 17h

Dimanche à 14h et 16h

Rendez-vous : Point Info, cour d’Honneur du palais des Archevêques

Le palais des Archevêques : du palais roman à l’Hôtel de Ville néo-gothique

Plafonds peints, escaliers monumentaux, salles d’apparat… un voyage dans l’intimité des prélats à travers huit siècles d’histoire.

Samedi à 14h30

Dimanche à 10h30

Rendez-vous : Point Info, cour d’Honneur

Le Retable de la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur

Visite-flash (30 min)

Un chef-d’œuvre sculpté et polychrome du XIVᵉ siècle à découvrir dans la chapelle Notre-Dame de Bethléem.

Dimanche à 15h30

Rendez-vous : entrée de la cathédrale, rue Armand Gauthier

Un printemps éternel : la représentation florale dans l’art

Une balade au fil des représentations végétales dans les collections du musée.

Samedi à 11h

Dimanche à 16h

Rendez-vous : accueil du parcours d’Art, 2ᵉ étage du Palais-Musée

Femmes en images : de la muse à l’artiste

La représentation des femmes dans l’art, à travers les siècles.

Samedi à 15h

Dimanche à 11h

Rendez-vous : accueil du parcours d’Art, 2ᵉ étage du Palais-Musée

Le salon des Oubliés

(Re)découvrez des œuvres oubliées, éclipsées par les grands noms.

Samedi à 15h

Rendez-vous : accueil du parcours d’Art, 2ᵉ étage du Palais-Musée

Architectures dans la rue des Fossés : Art nouveau et Art déco

Balade urbaine à la découverte des styles architecturaux du début du XXᵉ siècle.

Samedi à 15h30

Dimanche à 11h

Rendez-vous : devant les Halles, entrée côté cour Mirabeau

Mémoire de pierres dans le Bourg

Une visite du patrimoine architectural médiéval et marchand rive droite du canal.

Samedi et dimanche à 11h

Rendez-vous : Point Info, cour d’Honneur

La basilique Saint-Paul

Du roman au gothique : un joyau ancien, avec crypte archéologique et bénitier légendaire.

Samedi à 14h30

Rendez-vous : entrée de la basilique, rue de l’Hôtel-Dieu

L’église Saint-Sébastien

Petite église gothique flamboyant du XVᵉ siècle, ancien couvent des Carmélites.

Samedi à 10h30

Rendez-vous : devant l’église, rue Michelet

La maison des Trois Nourrices

Une rare demeure Renaissance en Languedoc (datée de 1558), restaurée et décorée en 2005-2006.

Samedi à 10h30, 14h, 16h

Dimanche à 11h30, 14h, 16h

Rendez-vous : rue de l’Hôtel-Dieu

️ Jauge limitée

Le plafond peint de la maison de Jehan Dymes (XVe siècle)

Un remarquable plafond peint conservé dans une ancienne maison de marchand.

Samedi à 14h

Rendez-vous : 10 rue Rabelais, avec le Centre Hospitalier de Narbonne

