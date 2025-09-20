Des visites réinventées à la Collégiale Notre Dame d’Espérance Journées Européennes du patrimoine Collégiale Notre Dame d’Espérance Montbrison

Collégiale Notre Dame d’Espérance 5 rue Notre Dame Montbrison Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Une visite commentée retracera brièvement l’histoire de ce patrimoine architectural de plus de 800 ans. Cette année des animations inédites seront également proposées en ouverture et en clôture de chaque visite !

Collégiale Notre Dame d’Espérance 5 rue Notre Dame Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69

English : Des visites réinventées à la Collégiale Notre Dame d’Espérance- Journées Européennes du patrimoine

A guided tour will briefly retrace the history of this architectural heritage dating back over 800 years. This year, new activities will also be offered at the opening and closing of each tour!

German : Des visites réinventées à la Collégiale Notre Dame d’Espérance- Journées Européennes du patrimoine

Eine kommentierte Führung wird die Geschichte dieses über 800 Jahre alten architektonischen Erbes kurz umreißen. In diesem Jahr werden auch neue Animationen zur Eröffnung und zum Abschluss jeder Besichtigung angeboten!

Italiano : Des visites réinventées à la Collégiale Notre Dame d’Espérance- Journées Européennes du patrimoine

Una visita guidata racconterà brevemente la storia di questo patrimonio architettonico che risale a oltre 800 anni fa. Quest’anno, inoltre, ogni visita sarà aperta e chiusa da eventi speciali!

Espanol : Des visites réinventées à la Collégiale Notre Dame d’Espérance- Journées Européennes du patrimoine

Una visita guiada relatará brevemente la historia de este patrimonio arquitectónico de más de 800 años de antigüedad. Este año también habrá actos especiales para abrir y cerrar cada visita

