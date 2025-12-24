Des vivants et des morts (sortie de résidence) Le Ressort, Le Nombril du monde Pougne-Hérisson

Des vivants et des morts (sortie de résidence) Le Ressort

Le Nombril du monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

A 17h03, la gardienne sort de la caravane. Elle est là pour raconter l’incroyable aventure vécue avec les vivant.e.s autour de la mort. Elle fait résonner les voix de toutes les personnes rencontrées. Les histoires rebondissent de l’une à l’autre. Elle partage ce que chacune est venue réveiller, bousculer, déplacer chez elle. Elle se livre, authentique…

Spectacle en sortie de résidence, vos retours sont les bienvenus pour faire avancer la compagnie ! .

Le Nombril du monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

