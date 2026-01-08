DES VOIX DANS LE SILENCE, ET SI QUELQUES MOTS POUVAIENT TOUT CHANGER ? SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Portet-sur-Garonne

DES VOIX DANS LE SILENCE, ET SI QUELQUES MOTS POUVAIENT TOUT CHANGER ?

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2026-04-07 20:30:00

2026-04-07

À une époque où parler pouvait être dangereux, des voix se sont élevées dans le silence. Et si ces mots résonnaient encore en nous 80 ans après ?

La Ville vous invite à une soirée ciné- débat autour de la projection de trois courts-métrages Les enfants de la guerre , témoignage de Renée Seifer, sur la vie des enfants qui ont été sauvés par les religieuses du couvent de Massip ; Maurice Berger, pour l’honneur de la vie , témoignage d’Agnès Berger, petite-fille de Maurice Berger, gendarme héroïque élevé au rang de Juste parmi les nations et La lettre, témoignage d’Édouard Drommelschlager , qui raconte comment une lettre écrite par sa mère dans le train qui la conduit vers les camps d’extermination a bouleversé la vie de son destinataire. .

+33 5 62 20 18 76 museedelamemoire@portetgaronne.fr



At a time when speaking out could be dangerous, voices were raised in silence. But what if those words still resonate with us 80 years on?

