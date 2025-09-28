Des voix en or… Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

De retour d’une tournée qui les a conduits en juillet 2025 aux Etats-Unis, les Petits Chanteurs de France ont repris la route pour une série de concerts qui les conduira à Treigny le dimanche 28 septembre prochain à 15 heures dans l’église Saint Symphorien.

Créé en 2013, ce chœur de garçons, de 8 à 17 ans, se consacre au chant choral et y associe une vocation éducative et culturelle.

Concerts dans les plus grandes cathédrales de France, émissions de télévisions, tournées nationales et internationales en Chine, à Taiwan, aux Etats-Unis, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, à Hawaï, prestations radiodiffusées, cérémonies religieuses, galas de charité… rythment la vie de ces jeunes chanteurs parisiens.

Sous la direction de Véronique Thomassin, chef de chœur et directrice musicale des Petits Chanteurs à la Croix de Bois de 1999 à 2011, les concerts en France et à l’étranger se succèdent sans relâche. Les rencontres et la découverte des différents univers musicaux enrichissent sans cesse l’expérience de vie unique que partagent ces enfants.

Très diversifié, le répertoire des Petits Chanteurs de France vous offrira les plus belles pages de la musique classique le Gloria de Vivaldi à l’Alléluia de Haendel, l’Ave Maria de Caccini, le célèbre Haleluja de Cohen, l’Ave Marie de Charles Aznavour…

Nul doute que la ‘’Cathédrale’’ de la Puisaye saura faire vibrer les voix en or de ces enfants lors de ce concert exceptionnel, où se côtoieront joie et émotion.

À ne rater sous aucun prétexte ! .

Treigny Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 77 46 info@association-acp.fr

