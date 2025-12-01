Des yeux au crayon rencontre avec Martine Sauvage Redon
Des yeux au crayon rencontre avec Martine Sauvage Redon samedi 13 décembre 2025.
Des yeux au crayon rencontre avec Martine Sauvage
46 Grande Rue Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Martine Sauvage expose ses dessins chez Ker Gaïa.
Ce samedi, vous pourrez la voir dessiner et échanger avec elle, de 15h à 17h. .
46 Grande Rue Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 77 62 93 04
English :
L’événement Des yeux au crayon rencontre avec Martine Sauvage Redon a été mis à jour le 2025-12-10 par OT PAYS DE REDON